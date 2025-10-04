Промышленное здание повреждено в Воронежской области после атаки БПЛА

Он сообщил, что в производственном корпусе повреждена кровля и выбиты стекла, а в частном секторе осколками посечена крыша сарая. Всего в небе над регионом были сбиты 10 БПЛА.
«Пострадавших нет. В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стёкол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки», — уточнил глава региона.
А ранее губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении семи беспилотников в небе над городом Кириши. После инцидента возникло возгорание в промзоне, которое в настоящее время ликвидировано.
