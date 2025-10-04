На Западе сделали ужасающий вывод после речи Путина на «Валдае»

Выступление президента вызвало обеспокоенность в западных СМИ из-за его заявлений, указывающих на дальнейшее осложнение взаимоотношений между Россией и европейскими странами. Российский лидер проявил сдержанность по отношению к Вашингтону, однако занял более жесткую позицию по отношению к Берлину. Особое внимание журналисты обратили на слова Путина о возможности наступления глобальной катастрофы в случае попыток нанести Москве стратегическое поражение, что в Германии было воспринято как «ядерная угроза».