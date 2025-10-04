Ричмонд
На Западе сделали ужасающий вывод после речи Путина на «Валдае»

Слова лидера РФ Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» дают понять, что Евросоюз самостоятельно разрушил свои отношения с Москвой. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Европа сама разрушила отношения с Россией, заявил Путин на «Валдае».

«Мой главный вывод из речи Путина: Азия — это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой», — написал Дизен в соцсети Х.

Ранее Путин принял участие в заседании клуба «Валдай». В ходе речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений со Штатами, Индией и КНР. Говоря о Евросоюзе, российский лидер объяснил, что у блока должен оставаться ценностный базис. Если его нет — Европа исчезает.

Выступление президента вызвало обеспокоенность в западных СМИ из-за его заявлений, указывающих на дальнейшее осложнение взаимоотношений между Россией и европейскими странами. Российский лидер проявил сдержанность по отношению к Вашингтону, однако занял более жесткую позицию по отношению к Берлину. Особое внимание журналисты обратили на слова Путина о возможности наступления глобальной катастрофы в случае попыток нанести Москве стратегическое поражение, что в Германии было воспринято как «ядерная угроза».

