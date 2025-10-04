Ричмонд
Забаррикадировавшегося в авто у мэрии Лос-Анджелеса мужчину задержали

Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося с баллоном мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Лос-Анджелесе произошла эвакуация здания мэрии и соседнего городского парка. Причиной стал мужчина, который забаррикадировался в автомобиле. Об этом сообщило американское издание New York Times со ссылкой на мэра города Карен Басс.

Согласно информации газеты, 3 октября автомобиль с выполненным вручную знаком, отсылающим к президенту Дональду Трампу, выехал на тротуар около здания мэрии. В салоне транспортного средства рядом с водителем находился предмет, похожий на кислородный баллон.

Басс сообщила, что ее проинформировали о произошедшем инциденте. Она подтвердила, что здание мэрии было эвакуировано в целях обеспечения безопасности.

Правоохранительные органы эвакуировали людей из городского парка, предупредив их о возможной угрозе взрыва. Были перекрыты близлежащие дороги. В результате инцидента пострадавших нет. Пожилого водителя автомобиля удалось задержать спустя два часа.

Накануне на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Лос-Анджелесе вспыхнул пожар. По словам свидетелей ЧП, взрыв ощущался как небольшое землетрясение. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как над территорией завода бушует гигантское пламя высотой в несколько десятков метров.

