Судья умер в СИЗО Алматы

В Сети появилась информация о том, что в следственном изоляторе Алматы скончался судья. Ее прокомментировали в КУИС МВД РК, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Как сообщается в Telegram-канале Kozachkov offside, в следственном изоляторе Алматы скончался судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

По данным канала, его задержали около года назад, в октябре 2024 года, по подозрению в получении взятки и мошенничестве. Источник сообщил, что после обеда к следственно-арестованному пришел его отец, общественный защитник.

«Когда судью конвоировали в помещение для свиданий, ему стало плохо. Наряд оказал арестованному первую помощь и вызвал медиков. Прибывшая “скорая” констатировала смерть. Предварительная причина — остановка сердца», — указывается в посте.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в КУИС. В ведомстве сообщили, что в следственном изоляторе действительно скоропостижно скончался следственно-арестованный мужчина.

«Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Факт смерти зафиксирован на камеру видеонаблюдения. По данному факту проводится проверка», — отметили в КУИС.