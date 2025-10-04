Ричмонд
В Крымском районе нашли обломки советского истребителя Як-1б

Обломки советского истребителя нашли в Крымском районе.

Источник: соцсети

В Крымском районе Краснодарского края поисковики обнаружили останки советского самолета Як-1б. В экспедиции вместе с ними участвовал сотрудник Росприроднадзора Евгений Порфирьев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По заводским номерам установлено, что найденный истребитель имел номер 43116 и относился к 291-му истребительному полку. Самолет был закреплен за старшим сержантом Иваном Астаховым.

11 мая 1943 года в воздушном бою над Кубанью самолет сбили. Летчик сумел спастись — он прыгнул с парашютом и вернулся в часть, получив ожог лица. Астахов продолжил службу, за проявленное мужество был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В октябре 1943 года он погиб.

Поисковики отмечают, что такие находки напоминают о цене Победы и помогают сохранить память о героях Великой Отечественной войны.