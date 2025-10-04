В Крымском районе нашли обломки советского истребителя Як-1б

11 мая 1943 года в воздушном бою над Кубанью самолет сбили. Летчик сумел спастись — он прыгнул с парашютом и вернулся в часть, получив ожог лица. Астахов продолжил службу, за проявленное мужество был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В октябре 1943 года он погиб.