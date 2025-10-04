Гладков заявил, что от ВСУ погибло 20 человек за месяц

В ночь на 4 октября российские системы ПВО уничтожили не менее семи украинских беспилотников. В Ленинградской области падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны, которое было ликвидировано в течение полутора часов. В Белгородской области беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику, в результате чего пострадал оператор. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.