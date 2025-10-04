В Иркутской области трое юных байкеров пострадали в ДТП за сутки

Примерно в 19.30 на перекрестке 14-летний водитель мотоцикла, выезжая на главную дорогу, не уступил движение автомобилю Lexus, что привело к столкновению. С места происшествия в больницу с травмами были доставлены как сам юный водитель, так и его 13-летний пассажир. Отмечается, что пассажир во время поездки шлем не использовал.