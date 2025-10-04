В Иркутской области трое юных байкеров пострадали в ДТП за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области зафиксированы два ДТП с участием несовершеннолетних водителей мотоциклов, в результате которых пострадали три подростка. Первый инцидент произошел в поселке Железнодорожный Усть-Илимского муниципального округа, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона и пресс-службу прокуратуры области.
Примерно в 19.30 на перекрестке 14-летний водитель мотоцикла, выезжая на главную дорогу, не уступил движение автомобилю Lexus, что привело к столкновению. С места происшествия в больницу с травмами были доставлены как сам юный водитель, так и его 13-летний пассажир. Отмечается, что пассажир во время поездки шлем не использовал.
Спустя 10 минут аналогичный инцидент произошел в поселке Жигалово. Водитель автомобиля Toyota Corona при повороте налево не обеспечил безопасность маневра и столкнулся со встречным мотоциклом Racer, которым управлял 14-летний подросток. В результате аварии школьник с травмой головы был госпитализирован.
По данным фактам проводятся проверки. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за передачу управления транспортными средствами лицам, не имеющим прав. Сведения о происшествиях направлены в подразделения по делам несовершеннолетних. Мототехника помещена на специализированную стоянку.
