В то же время тема войны чаще встречается у лидеров Европы — председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Каи Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков. На днях во время выступления на «Валдае» президент России Владимир Путин также отмечал, что европейские страны нагнетают истерию, заявляя о скорой войне с Россий. Он добавил, что искренне не понимает, почему в ЕС всерьез об этом думают.