Володин назвал тех, кто в Европе жаждет войны

Вячеслав Володин заявил, что Урсула фон дер Ляйен чаще всего в Европе говорит о войне.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин при помощи нейросетей проанализировал политические заявления мировых стран. По итогу он пришел к выводу, что руководство большинства европейских стран и Европейского союза демонстрирует наиболее воинственную риторику.
«В США военная риторика преобладает, но вместе с этим звучит и тема мира. О войне говорит руководство большинства европейских стран и Евросоюза. Особенно преуспели в этом в Англии, Польше, Франции, Германии», — написал парламентарий в своем посте в Max.
Володин уточнил, что для своего исследования использовал ИИ. При помощи нейросетей он проанализировал риторику госдеятелей и депутатов разных стран. ИИ отследил, где чаще звучат слова «война» и «мир». Анализ показал, что о мире преимущественно говорят в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, а также в Китае и Индии.
В то же время тема войны чаще встречается у лидеров Европы — председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Каи Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков. На днях во время выступления на «Валдае» президент России Владимир Путин также отмечал, что европейские страны нагнетают истерию, заявляя о скорой войне с Россий. Он добавил, что искренне не понимает, почему в ЕС всерьез об этом думают.