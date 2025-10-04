В Москве в ДТП с грузовиком погибли три человека

ДТП произошло на Афанасьевском шоссе в районе дома 1, корпус 12. «Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП три человека погибли, один пострадал», — сказал собеседник агентства.