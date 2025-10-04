Ричмонд
В Москве в ДТП с грузовиком погибли три человека

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Легковая машина выехала на полосу встречного движения в Москве, где врезалась в грузовик, в результате погибли три человека, один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло на Афанасьевском шоссе в районе дома 1, корпус 12. «Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП три человека погибли, один пострадал», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что все жертвы находились в легковой машине.

«В результате дорожной аварии погибли водитель и двое пассажиров легковушки, еще один доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в столичной прокуратуре, добавив, что за рулем находилась 32-летняя женщина-водитель.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.