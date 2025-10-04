Поисковики продолжают искать пропавшую под Красноярском семью, зацепок пока нет

По информации регионального управления МЧС, планируется задействовать вертолёт, предоставленный добровольцами. В поисковой операции задействовано примерно 200 человек. На место происшествия прибыли волонтеры «ЛизаАлерт» из близлежащих областей. В данном районе, как уточняется, водится немало медведей, косуль, диких коз и других диких животных. Кроме того, погодные условия в зоне поисков ухудшились: прошёл дождь, сменившийся снегопадом.