Пропавшая в лесах Красноярского края семья ушла в поход в легкой одежде

«Ушли с базы в 12:00 28 сентября. Работнику базы сказали, что пойдут до горы Буратинка и обратно. Пешим ходом с ребенком это по времени 3−3,5 часа. Были в облегченной одежде», — рассказали в следственном ведомстве.