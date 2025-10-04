Пропавшая в лесах Красноярского края семья ушла в поход в легкой одежде

Пропавшая 28 сентября в лесах Красноярского края семья Усольцевых ушла в поход в легкой одежде и должна была вернуться на турбазу через 3−3,5 часа, сообщило ГСУ СК РФ по региону и Хакасии.
«Ушли с базы в 12:00 28 сентября. Работнику базы сказали, что пойдут до горы Буратинка и обратно. Пешим ходом с ребенком это по времени 3−3,5 часа. Были в облегченной одежде», — рассказали в следственном ведомстве.
В управлении Следкома добавили, что, предположительно, когда Усольцевы стали подходить к горе, погода резко поменялась и семья решила где-то укрыться и заблудилась.
Пропали двое взрослых и пятилетняя девочка. По данным ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, они прибыли в поселок Кутурчин с целью пешего похода в составе тургруппы в направлении Кутурчинского белогорья, из-за неблагоприятных погодных условий туристы не собрались и Усольцевы отправились в путь самостоятельно.
Пропавшую семью ищут около 200 человек, региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту пропажи людей. На местности, где ведутся поиски, выпал снег.