Три человека, включая подростка, погибли в ДТП в Тольятти

Ранее к 7,5 года колонии приговорили женщину, которая сбила малолетнего ребенка и его няню в Коммунарке. Обвиняемая управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения и допустила выезд на тротуар. В результате ДТП ребенок погиб.