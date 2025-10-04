Три человека, включая подростка, погибли в ДТП в Тольятти

Три человека погибли в ДТП на Обводном шоссе в Тольятти. Об этом в субботу, 4 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Уточняется, что водитель автомобиля наехал на бетонное ограждение, вследствие чего машина загорелась.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
— Водитель и два пассажира 2006 и 2009 годов рождения получили несовместимые с жизнью травмы, — сообщает Telegram-канал прокуратуры Самарской области.
Двое человек погибли и еще шестеро получили травмы при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем возле деревни Коняево во Владимирской области.
Ранее к 7,5 года колонии приговорили женщину, которая сбила малолетнего ребенка и его няню в Коммунарке. Обвиняемая управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения и допустила выезд на тротуар. В результате ДТП ребенок погиб.