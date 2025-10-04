СК завершил расследование дела о мошенничестве с жилищными субсидиями Минобороны

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Сергей Тера вместе с группой сообщников за взятку способствовал получению двумя другими фигурантами увеличенных жилищных субсидий. Для этого они вносили в жилищные дела заведомо ложные сведения, чем причинили Министерству обороны ущерб на сумму в несколько десятков миллионов рублей. В ноябре 2024 года, в СК РФ сообщали о возбуждении данного уголовного дела.