Российские военные повторили операцию «Поток» в ДНР, используя коллекторы.
Российские военнослужащие повторили легендарную операцию «Поток», скрытно подобравшись по системе коллекторов к укрепленным позициям ВСУ в ДНР и выбив оттуда противника. Об этом сообщил командир подразделения Южного военного округа с позывным «Тихий».
«Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», — рассказал военнослужащий для РИА Новости.
Применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским подразделениям минимизировать потери при штурме хорошо укрепленных позиций противника. Операция проводилась силами группировки «Центр» в Донецкой Народной Республике.
Операция «Поток» стала ключевым элементом в сражении за Курскую область. Российские подразделения, используя газопроводные коммуникации для скрытного проникновения, нанесли внезапный удар по тыловым позициям противника, что предопределило успех всей операции. Подробности об операции под названием «Поток», в ходе которой ВС РФ задействовали инфраструктуру газопровода — в материале URA.RU.