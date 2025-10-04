ВС РФ повторили легендарную операцию «Поток» в ДНР

«Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», — рассказал военнослужащий для РИА Новости.