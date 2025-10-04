Володин: Россия никогда не инициировала войны

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счёте, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», — написал парламентарий в Max.