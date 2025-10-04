Ричмонд
Свердловчанка засудила таксиста из-за оскорбления

Суд обязал мужчину уплатить женщине 25 тысяч рублей.

В Ревде Свердловской области местная жительница отсудила у таксиста 25 тысяч рублей за оскорбление. Об этом сообщает облсуд.

В августе 2024 года она ехала в такси в Первоуральск. Прибыла к месту назначения и попросила водителя заехать во двор, но тот отказал. На следующий день в одном из Telegram-каналов она увидела ролик со своим участием, созданный таксистом. Запись сопровождалась оскорбительными комментариями автора.

Дама обратилась в полицию, прокуратуру, а Ревдинский горсуд. В суде просила признать сведения, распространённые таксистом, порочащими и взыскать с водителя 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд согласился с ней, но размер компенсации снизил до 25 тысяч рублей. Решение ещё может быть обжаловано в областном суде.