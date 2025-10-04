Свердловчанка засудила таксиста из-за оскорбления

В августе 2024 года она ехала в такси в Первоуральск. Прибыла к месту назначения и попросила водителя заехать во двор, но тот отказал. На следующий день в одном из Telegram-каналов она увидела ролик со своим участием, созданный таксистом. Запись сопровождалась оскорбительными комментариями автора.