«ПоискКрым»: в Симферопольском районе исчез мужчина высокого роста

Волонтеры отряда «ПоискКрым» разместили в социальной сети новую ориентировку:
«Обратите внимание! Пропал Музычук Владимир Александрович, 39 лет (1986 г. р.), село Мазанка, Симферопольский район».
Молодой мужчина исчез больше недели тому назад — С 26 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего крымчанина: 196 см. рост, худощавый, черные с проседью волосы, карие глаза.
Волонтеры просят любую информацию, связанную с поиском без вести пропавшего, сообщать на «горячую линии» отряда «ПоискКрым»: +7 (978) 560 60 60.