Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ПоискКрым»: в Симферопольском районе исчез мужчина высокого роста

В Крыму ищут 39-летнего жителя Симферопольского района.

Источник: соцсети

Волонтеры отряда «ПоискКрым» разместили в социальной сети новую ориентировку:

«Обратите внимание! Пропал Музычук Владимир Александрович, 39 лет (1986 г. р.), село Мазанка, Симферопольский район».

Молодой мужчина исчез больше недели тому назад — С 26 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего крымчанина: 196 см. рост, худощавый, черные с проседью волосы, карие глаза.

Волонтеры просят любую информацию, связанную с поиском без вести пропавшего, сообщать на «горячую линии» отряда «ПоискКрым»: +7 (978) 560 60 60.