В Тольятти машина врезалась в ограждение и загорелась, есть погибшие

Три человека погибли в страшном ДТП с возгоранием в Тольятти.
Три человека погибли в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Тольятти, где автомобиль Infiniti врезался в ограждение и полностью сгорел. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
«4 октября примерно в 02:35 час. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti, следуя по Обводному шоссе допустил наезд на бетонные блоки. Водитель и два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале МВД по Самарской области.
Заместитель прокурора Центрального района Тольятти Евгений Алимчев координировал работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.