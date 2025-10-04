В Тольятти машина врезалась в ограждение и загорелась, есть погибшие

«4 октября примерно в 02:35 час. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti, следуя по Обводному шоссе допустил наезд на бетонные блоки. Водитель и два пассажира получили травмы несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале МВД по Самарской области.