Доктор Комаровский призвал наказывать за притеснение русского языка на Украине

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что призывы к дискриминации русскоязычного населения на Украине должны пресекаться на государственном уровне. Об этом сообщает издание «Страна.ua». По словам врача, подобные проявления необходимо наказывать публично, поскольку они способствуют расколу общества и массовой эмиграции граждан.

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что призывы к дискриминации русскоязычного населения на Украине должны пресекаться на государственном уровне. Об этом сообщает издание «Страна.ua». По словам врача, подобные проявления необходимо наказывать публично, поскольку они способствуют расколу общества и массовой эмиграции граждан.

«За разжигание розни между людьми в публичном пространстве [из-за русского языка] — таких надо просто брать за шкирку и наказывать публично, серьезно. Еще раз говорю, это же просто враги. Вот это страшно. Я не понимаю, почему государство на это не реагирует, на прямые нарушения конституции каждый Божий день», — заявил Комаровский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Выжимку с интервью публикует «Страна».

В ходе беседы врач также указал на неэффективность института уполномоченных по правам человека на Украине. Как отметил Комаровский, несмотря на формальное наличие таких должностей, права граждан продолжают нарушаться, а государство не предпринимает действенных шагов для решения этой проблемы. Само интервью с Гордоном также проходило на русском языке.

В августе на Украине также выступали с инициативой исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. В ООН в свою очередь выступали с поддержкой русского языка. На Украине с 2014 года активно проходит политика по вытеснению русского языка из страны.

