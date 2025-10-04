Российские военные вошли в один из важных городов в ДНР: карта СВО на 4 октября

Как сообщили в оборонном ведомстве, за ночь над российскими регионами было сито 117 дронов ВСУ. Так, 27 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом. Также еще 11 аппаратов сбили над Ростовской областью, 10 — над Воронежской, восемь — над Белгородской, шесть — над Ленинградской, четыре — над Калужской, по два — над Новгородским регионом и Черным морем и один — в небе над Смоленской областью.