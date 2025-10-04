ВС РФ ведут бои с противником в Северске.
Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что в настоящее время в районе Северска наблюдаются ожесточенные боевые действия. Украинские подразделения создали в городе серьезную укрепленную оборону, эффективно используя особенности промышленной зоны. Эксперт отметил, что объекты гражданской инфраструктуры активно задействуются украинской стороной в боевых целях. Как уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские штурмовые подразделения вошли в Северск.
Кроме того, в течение минувшей ночи силами дежурных подразделений противовоздушной обороны были уничтожены 117 украинских беспилотников самолетного типа. Подробнее об успехах военных ВС РФ на фронте и основные бои — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Регионы России атаковали 117 БПЛА: сводка Минобороны.
Как сообщили в оборонном ведомстве, за ночь над российскими регионами было сито 117 дронов ВСУ. Так, 27 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом. Также еще 11 аппаратов сбили над Ростовской областью, 10 — над Воронежской, восемь — над Белгородской, шесть — над Ленинградской, четыре — над Калужской, по два — над Новгородским регионом и Черным морем и один — в небе над Смоленской областью.
Северское направление.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские военные вошли в ключевой город в ДНР.
Российские военнослужащие малыми маневренными подразделениями разведывают оборонительные позиции ВСУ в районе Северска (ДНР) и, при возможности, занимают новые рубежи. Андрей Марочко сообщил, что сейчас в окрестностях Северска продолжаются интенсивные боевые столкновения. Эксперт также подчеркнул, что украинские военные превратили Северск в мощный укрепленный район. По его словам, особенности промышленного города позволяют украинским силам активно использовать объекты гражданской инфраструктуры для боевых целей.
Кроме того, Марочко отметил, что ВС РФ продвигаются на широком участке фронта и плотно давят почти на все северные окраины города. Почти все северные окраины Северска сейчас находятся под огневым воздействием. Как сообщил Кимаковский, военные уже зашли в город, за территорию идут бои.
Купянское направление.
По информации российских силовых ведомств, украинское командование предпринимает меры по эвакуации элитных подразделений 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» и военнослужащих 19-го центра специального назначения, выживших после авиационных ударов в районе Купянска. Для отвлечения внимания используются мобилизованные военные ВСУ, не осведомленные о планах командования. По их словам, командиры украинских подразделений намеренно затягивают время и дезинформируют своих подчиненных, утверждая, что на новых позициях те будут находиться в безопасности. Однако на практике эти военнослужащие вскоре погибают.
Дружковское направление.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Один против 12-ти": российский боец воевал с ВСУ 17 часов подряд и выжил.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают отражать контрудары и попытки украинских военных ликвидировать «Добропольский выступ» в районе юго-восточнее Никаноровки через Новоторецкое. Также они развивают наступление на данных направлениях.
В результате боев за последние дни российские военные восстановили контроль над южной частью Новоторецкого, вытеснив противника, и продвинулись к району сосредоточения сил ВСУ севернее Федоровки, частично сузив «коридор» в сторону Бойковки и Новоторецкого. К северу от Новоторецкого российские подразделения расширили зону контроля между Маяком и Панковой — южнее крупного опорного пункта противника.
В районе севернее Панковки ВС РФ форсировали реку Казенный Торец и закрепились на северных окраинах Владимировки. Авиационные подразделения уничтожили мост, соединяющий Октябрьское (Шахово) и Владимировку, — это создало угрозу окружения украинских гарнизонов в населенных пунктах Владимировка и Панковка. В данном секторе российские штурмовые группы проникли в западную часть Шахово и продвинулись к смежному участку севернее, в район водоема западнее населенного пункта, взяв под контроль позиции ВСУ в лесополосах западнее Панковки.
На восточном направлении продолжается давление российских войск на населенные пункты Шахово и Артемовка (Софиевка) с восточной стороны, а также ведутся наступательные действия в сторону Новопавловки. Таким образом, под угрозой оказывается последний логистический коридор ВСУ к северу от Софиевки. На северном участке «Добропольского выступа» ВС России ведут встречные бои в районе Золотого Колодезя, а также в лесопосадках севернее вдоль трассы на Петровку, вблизи южных окраин Веселого и Грузского. Самые ожесточенные столкновения происходят южнее Никаноровки, написал в telegram-канале военкор Юрий Котенок.
Красноармейское направление.
Расчеты дронов уничтожили опорник ВСУ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКадыров: из Чечни в зону СВО направлены 23 тысячи добровольцев.
Беспилотные расчеты группировки войск «Центр» ликвидировали укрепленный опорный пункт вооруженных сил Украины, расположенный в лесополосе на подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск) на территории Донецкой Народной Республики. В Минобороны уточнили, что военные применяли различные методы использования FPV-дронов, а также беспилотников, оснащенных системами сброса боеприпасов. Это позволило поэтапно уничтожить укрепление противника, в котором находился личный состав.
Четыре бойца захватили опорный пункт ВСУ.
Штурмовая группа из четырех военных 255-го гвардейского полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа успешно захватила опорный пункт, на котором находились украинские операторы беспилотников. Как сообщили в Министерство обороны, бойцы, действуя по заранее полученным с воздуха разведданным, обнаружили цель в лесополосе между двумя укреплениями.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США раскрыли, почему Украина не получит обещанные ракеты.
Как сообщил участник операции с позывным «Сибирь», российским штурмовикам пришлось вступить в бой с группой из примерно восьми украинских военнослужащих. На позиции находились как операторы дронов, так и штурмовые подразделения противника. Украинская сторона применяла против бойцов ВС РФ дроны с боевыми сбросами. После этого российские военные запросили поддержку с воздуха и по подразделениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, также были применены дроны. Оставшимся в живых украинским бойцам удалось отступить.
Запорожское направление.
Саперы группировки войск «Днепр» разминируют маршруты для продвижения российских штурмовых подразделений в Запорожской области. В Минобороны РФ сообщили, что саперы используют коптеры для обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов, что позволяет оперативно очищать пути. Подрыв опасных объектов осуществляется посредством сброса накладных зарядов или боеприпасов с дронов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ переносят учебные центры вглубь страны после удара ВС РФ.
В министерстве также подчеркнули, что ежедневно военнослужащие обезвреживают значительное количество мин и других взрывоопасных устройств, которые были дистанционно установлены подразделениями ВС Украины. Замкомандира взвода разминирования с позывным «Медведь» пояснил, что особую угрозу представляют дистанционно установленные противотанковые мины и различные самодельные устройства, в том числе снабженные датчиками, реагирующими на изменение магнитного поля. Значительное количество подобных устройств было обнаружено и удалено с дорог региона.
Сумское направление.
В районе сумского участка фронта противник предпринял четыре контратаки вблизи населенного пункта Андреевка, задействовав подразделения 158-й отдельной механизированной бригады на бронированных боевых машинах. Как сообщили представители российских силовых структур, в результате скоординированного огневого воздействия все атаки были успешно отражены. Помимо этого, в ходе попытки выдвижения в направлении позиций бойцов группировки «Север» в районе Константиновки были ликвидированы две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка. Отмечается, что в ходе атак противник использовал западную бронетехнику и артиллерийские средства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва ребенка и мужчина пострадали из-за ударов ВСУ по ДНР.
Харьковское направление.
По информации российских силовиков, в Харьковской области зафиксированы случаи, когда младшие командиры ВС Украины целенаправленно позволяют военнослужащим самовольно покидать подразделения. Подобные действия объясняются осознанием некомпетентности руководства и невозможностью выполнить поставленные задачи. Наибольшее количество подобных инцидентов отмечено в 425-м отдельном штурмовом полку.