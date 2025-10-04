Альпинисты сорвались при восхождении на камчатский вулкан

Три альпиниста пострадали при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке.
Не менее трех альпинистов получили травмы при срыве во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. Спасатели готовят операцию по эвакуации пострадавших, которые не могут самостоятельно спуститься с горы.
«По информации, альпинисты не могут самостоятельно спуститься из-за полученных повреждений, но смогли вызвать спасателей. В настоящее время к месту происшествия готовится вылет вертолета Центра медицины катастроф. На борту будут находиться медики, а также спасатели МЧС России и сотрудники КГКУ “ЦОД”», — сообщает telegram-канал Новости Камчатки.
По информации источника, группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС. Несмотря на полученные травмы рук, туристы смогли самостоятельно вызвать помощь.
К месту происшествия готовится вылет вертолета Центра медицины катастроф. На борту воздушного судна находятся медики, спасатели МЧС России и сотрудники Камчатского центра обеспечения действий.
Вилючинский вулкан высотой 2173 метра расположен вблизи Петропавловска-Камчатского и является популярным объектом для альпинистов.
