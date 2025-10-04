Альпинисты сорвались при восхождении на камчатский вулкан

Спасательная операция не увенчалась успехом из-за экстремальных погодных условий и сложного горного рельефа. Информация о гибели альпинистки поступила 23 августа. Четыре года назад на соседней вершине трагически погиб муж Наговициной, однако это не остановило ее от попытки восхождения. Что известно о российской альпинистке — в материале URA.RU.