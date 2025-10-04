Пожар в воронежской коммуналке унес жизнь 67-летнего мужчины

Вечером 3 октября в пятиэтажке на улице Иркутской в Воронеже вспыхнул пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, около 17:40 спасателям поступил сигнал о ЧП в Левобережном районе. Огонь охватил помещение в четырехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже.