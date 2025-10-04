Ричмонд
Пожар в воронежской коммуналке унес жизнь 67-летнего мужчины

Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 октября в пятиэтажке на улице Иркутской в Воронеже вспыхнул пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, около 17:40 спасателям поступил сигнал о ЧП в Левобережном районе. Огонь охватил помещение в четырехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже.

На место оперативно прибыли десять пожарных и три единицы техники. К 18:00 возгорание удалось потушить. Из дома эвакуировали 22 человека: двоих спасатели вывели в защитных масках, еще 20 жильцов выбрались самостоятельно.

В сгоревшей комнате пожарные обнаружили тело 67-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.