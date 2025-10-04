Туристы сорвались со склона вулкана на Камчатке

Вилючинский вулкан, высота которого достигает 2173 метра над уровнем моря, расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. Он известен своими крутыми склонами, которые создают серьезные трудности для альпинистов. У туристов во время подъема нередко возникают проблемы с дыханием. Сейчас все внимание приковано к спасательной операции, от которой зависят жизни людей, оказавшихся в ледяной ловушке на огромной высоте.