Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы сорвались со склона вулкана на Камчатке

Восхождение на Вилючинский вулкан на Камчатке обернулось чрезвычайной ситуацией.

Восхождение на Вилючинский вулкан на Камчатке обернулось чрезвычайной ситуацией. Группа из семи альпинистов застряла на склоне, по меньшей мере три человека сорвались и получили травмы.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, пострадавшие не могут спуститься самостоятельно. В ближайшее время к ним должен вылететь вертолет медицины катастроф для проведения спасательной операции.

Вилючинский вулкан, высота которого достигает 2173 метра над уровнем моря, расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. Он известен своими крутыми склонами, которые создают серьезные трудности для альпинистов. У туристов во время подъема нередко возникают проблемы с дыханием. Сейчас все внимание приковано к спасательной операции, от которой зависят жизни людей, оказавшихся в ледяной ловушке на огромной высоте.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.