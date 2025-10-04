В Хабаровске аферист развёл покупательницу на «красную икру»

В Хабаровске Индустриальный районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве с «икрой» стоимостью 1428 рублей, — сообщает сообщество судов Хабаровского края.
Подсудимый приобрёл 12 банок гранул, имитирующих икру лососевых, переложил их в три литровых контейнера и продал потерпевшей под видом настоящей за 6000 рублей, причинив значительный ущерб.
Мужчина признал вину, возместил ущерб и извинился перед покупательницей. Суд учёл это, а также личность подсудимого и обстоятельства дела, и приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор пока не вступил в законную силу.