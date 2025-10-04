Ричмонд
Группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана на Камчатке

На Камчатке группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана. Об этом в субботу, 4 октября, сообщила Baza.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали минимум три человека.

Источник добавил, что семь альпинистов оказались заблокированы во время восхождения. Трое из них сорвались и получили травмы. Самостоятельный спуск невозможен, поэтому в ближайшее время к ним направят вертолет санитарной авиации, сообщается в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группа из трех альпинистов из Белгорода застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе, при спуске с горы один из них получил травму ноги. Позднее россиянам удалось вызвать помощь. При этом они не зарегистрировали свой маршрут перед началом путешествия.

Во время восхождения группы туристов на гору Фишт в Сочи один путешественник погиб, другой получил тяжелые травмы. В ведомстве отметили, что во время подъема по северному склону горы Фишт двое альпинистов из шести сорвались со скалы.