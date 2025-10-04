Российские военные поразили энергообъекты в Черниговской области Украины

«Черниговская область: серия ночных и ранних утренних эпизодов. Удар по узлам энергоснабжения и складской логистике», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что удары пришлись по объектам, которые обеспечивали не только транспортировку техники, но и снабжение личного состава. По его данным, поврежденная инфраструктура была задействована в логистических операциях и могла использоваться для переброски боекомплектов.