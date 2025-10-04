В Перми подростка отправили в СИЗО за попытку теракта

Дзержинский районный суд на два месяца отправил в СИЗО 15-летнего подростка, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Но увидев людей, школьник сбежал с места происшествия.
Было возбуждено уголовное дело за покушение на совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Следователь попросил суд в качестве меры пресечения заключить обвиняемого под стражу. Хотя защита просила избрать более мягкую меру, суд встал на сторону следствия.
На данное решение повлияла характеристика из школы, в которой говорилось, что подросток ранее совершал противоправные деяния, склонен к девиантному поведению и бродяжничеству, сообщили в Дзержинском суде.