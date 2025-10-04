В Якутске убили женщину с ее 11-летним сыном, подозреваемый найден

Представители полиции сообщили, что вызов по указанному адресу поступил около двух часов дня. Правоохранители немедленно выехали на место и обнаружили тела женщины и ребенка с очевидными признаками насильственной смерти. В квартире также нашли нож и молоток, которые, по предварительной версии, могли быть орудиями преступления.