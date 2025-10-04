В Якутске убили женщину с ее 11-летним сыном, подозреваемый найден

В Якутске задержали подозреваемого в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Их тела были обнаружены днем 3 октября в квартире жилого дома, расположенного в 202 микрорайоне города, пишет «КП-Якутия».
В настоящее время сотрудники проводят допрос задержанного с целью установления обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Расследование преступления взяла на особый контроль прокуратура.
В Следственном управлении СК России по Республике Саха подтвердили, что следователем проведен осмотр места происшествия. Были изъяты предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств преступления.
Представители полиции сообщили, что вызов по указанному адресу поступил около двух часов дня. Правоохранители немедленно выехали на место и обнаружили тела женщины и ребенка с очевидными признаками насильственной смерти. В квартире также нашли нож и молоток, которые, по предварительной версии, могли быть орудиями преступления.
