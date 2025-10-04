Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер случайно отравил свыше 20 человек ядовитым газом

Пенсионер случайно отравил 24 человека ядовитым газом. Об этом пишет Bild.

Источник: Life.ru

Как сообщает издание, 79-летний мужчина в прошлом работал дезинфектором и хранил в подвале большое количество пестицидов, включая высокотоксичный фосфин. В помещении начался пожар, из-за чего в воздух попали ядовитые соединения.

Среди пострадавших — пожарные, полицейские и жильцы дома, у которых наблюдались проблемы с дыханием, головные боли и головокружение. Часть потерпевших была госпитализирована. Экстренные службы полностью эвакуировали здание и изъяли опасные химикаты.

Спасатели определили фосфин по характерному запаху тухлой рыбы и чеснока. Начата проверка по факту нарушения правил хранения опасных веществ.

Ранее мать и двое маленьких детей отравились бытовым газом в Краснодаре. Во время приготовления ужина 44-летняя женщина отвлеклась и не выключила плиту, что привело к утечке газа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.