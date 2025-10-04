Суд Петербурга отправил в психбольницу лидера запрещённой организации

Как со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов сообщает «Вечёрка», жительница Северной столицы знала о том, что организация запрещена, но при этом продолжала руководить ею. По данным суда, с августа 2022-го по октябрь 2024 года она проводила и выкладывала в Сеть онлайн-конференции в Zoom для сторонников «Граждан СССР»* из разных регионов, обсуждала с ними планы и распределяла роли, публиковала различную информацию организации в соцсети «ВКонтакте», рассылала письма в различные государственные структуры. Также, по версии следствия, женщина занималась привлечением новых участников движения и распространением экстремистских материалов.