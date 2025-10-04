Ричмонд
Суд Петербурга отправил в психбольницу лидера запрещённой организации

Жительница Северной столицы руководила запрещённой в России экстремистской организации «Граждане СССР»*.

В Петербурге лидера запрещённой в России экстремистской организации «Граждане СССР»* освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психбольницу.

Как со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов сообщает «Вечёрка», жительница Северной столицы знала о том, что организация запрещена, но при этом продолжала руководить ею. По данным суда, с августа 2022-го по октябрь 2024 года она проводила и выкладывала в Сеть онлайн-конференции в Zoom для сторонников «Граждан СССР»* из разных регионов, обсуждала с ними планы и распределяла роли, публиковала различную информацию организации в соцсети «ВКонтакте», рассылала письма в различные государственные структуры. Также, по версии следствия, женщина занималась привлечением новых участников движения и распространением экстремистских материалов.

Суд решил, что она нуждается в лечении, освободив её от уголовной ответственности по статье об организации деятельности экстремистской организации и участии в её деятельности (ч.1 ст. 282.2 УК РФ), по которой её обвиняли. Женщину направили в оказывающий психиатрическую помощь стационар общего типа.