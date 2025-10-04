В Москве легковушка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком, погибли три человека

По предварительной информации, авария произошла ночью, когда 32-летняя женщина за рулём автомобиля «Киа» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте, а ещё один пассажир был экстренно госпитализирован с множественными травмами.