На Южном Урале двое парней потратили украденный миллион на развлечения

В Златоусте (Челябинская область) раскрыли крупную кражу — с банковской карты местной жительницы похитили 1 млн и потратили на развлечения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам 24-летней потерпевшей, накануне у нее гостили двое малознакомых парней. Девушка дала им свою карту и отправила за продуктами. Вернувшись, молодые люди отдали ей карточку, но уже под утро хозяйка квартиры обнаружила, что на счету нет миллиона рублей.
«Оперативники задержали подозреваемых в Миассе. За пару дней молодые люди успели потратить весь миллион: снимали квартиру и коттедж в Екатеринбурге, покупали себе одежду и новые сотовые телефоны, своим девушкам и мамам — дорогостоящих плюшевых медведей, один из которых в человеческий рост. От похищенной суммы остались всего 26 тыс. рублей», — рассказали в полиции.
Один из фигурантов дела — 19-летний не работающий, ранее судимый за кражу златоустовец — дал признательные показания. Второй же сообщил, что не знал, на какие и чьи деньги жил на такую широкую ногу. Теперь ему придется свидетельствовать против друга в суде, которому грозит до десяти лет лишения свободы.