На Южном Урале двое парней потратили украденный миллион на развлечения

Один из фигурантов дела — 19-летний не работающий, ранее судимый за кражу златоустовец — дал признательные показания. Второй же сообщил, что не знал, на какие и чьи деньги жил на такую широкую ногу. Теперь ему придется свидетельствовать против друга в суде, которому грозит до десяти лет лишения свободы.