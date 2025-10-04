12-летняя девочка погибла в страшном ДТП в Волгоградской области

Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 3 октября, на 2-м км дороги Котельниково — Выпасной.
По предварительным данным правоохранителей, около 7.45 там произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Nissan Terrano. В результате ДТП пострадавшего водителя «Лады» доставили в медицинское учреждение. Его 12-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что всего за 3 октября 2025 года в Волгоградской области зарегистрировали 10 ДТП, в которых 6 человек погибли, а еще 9 пострадали.