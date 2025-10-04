В Якутии убили вдову и сына местного политика и бойца СВО Саввы Михайлова

В Якутске убили вдову и несовершеннолетнего сына известного в Якутии политика и участника СВО Саввы Михайлова. О происшествии без упоминания имен сообщило СУ СК РФ по республике.
Тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына обнаружили в их квартире в Якутске накануне, 3 октября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц («а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«Лицо, причастное к произошедшему, установлено. С ним ведется работа», — говорится в сообщении следственного ведомства.
О том, что речь идет о семье Михайлова, информирует якутское СМИ SakhaDay.
«Убитыми оказались супруга Валерия и сын Саввы Михайлова, скончавшегося в военном госпитале в Санкт-Петербурге. Под подозрением находится дочь Саввы. По неофициальным данным, в семье произошла ссора», — пишет издание.
В Telegram-каналах распространяется информация о том, что с места преступления изъяли нож и молоток.
