В Якутии убили вдову и сына местного политика и бойца СВО Саввы Михайлова

По неофициальным данным, под подозрением находится 16-летняя дочь мужчины.

Источник: Аргументы и факты

В Якутске убили вдову и несовершеннолетнего сына известного в Якутии политика и участника СВО Саввы Михайлова. О происшествии без упоминания имен сообщило СУ СК РФ по республике.

Тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына обнаружили в их квартире в Якутске накануне, 3 октября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц («а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Лицо, причастное к произошедшему, установлено. С ним ведется работа», — говорится в сообщении следственного ведомства.

О том, что речь идет о семье Михайлова, информирует якутское СМИ SakhaDay.

«Убитыми оказались супруга Валерия и сын Саввы Михайлова, скончавшегося в военном госпитале в Санкт-Петербурге. Под подозрением находится дочь Саввы. По неофициальным данным, в семье произошла ссора», — пишет издание.

В Telegram-каналах распространяется информация о том, что с места преступления изъяли нож и молоток.

К слову, ранее сообщалось, что миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в организации двух убийств и одного покушения.