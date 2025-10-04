На зрителей шоу дронов в Китае посыпались раскаленные обломки

Праздничное шоу фейерверков с использованием дронов в китайском городе Люян (провинция Хунань) 2 октября превратилось в сцену из фильма-катастрофы. Вместо красочного салюта на головы зрителей внезапно посыпались раскаленные обломки, поджигая лес и вызывая массовую панику.
На видео, которые мгновенно разлетелись по сети, виден ужас происходящего: огненные фрагменты падают прямо в толпу и на деревья, из-за чего на склоне холма вспыхивает пожар. На кадрах слышны панические крики людей, передает NTDTV.
«Горит!» — кричит один из очевидцев. Другой вторит ему, уводя близких: «Там кого-то сбило! Пошли, пошли, пошли, ради безопасности».
Несмотря на шокирующие кадры, официальные лица поспешили преуменьшить масштабы происшествия. Руководство парка, где проходило шоу, заявило, что пожар был «незначительным» и его быстро потушили. В администрации района также заверили, что никто не пострадал, а инцидент не повлияет на последующие представления.
Однако свидетельства очевидцев рисуют совершенно иную картину. Туристы, приехавшие посмотреть на знаменитые фейерверки, делятся в соцсетях своими впечатлениями, полными страха.
«Я проехал более 1500 километров до Люяна, чтобы посмотреть фейерверк, и оказался там лично. Лесной пожар был невероятно сильным! Всего за несколько секунд он превратился из маленькой искры в бушующее пламя», — написал один из зрителей.
Другие комментарии полны негодования и ужаса: «Фейерверк в Люяне завершился выступлением дронов. Я был поражен шоу, но [горящий обломок] упал прямо перед моим стендом и вызвал пожар»; «Это было ужасно»; «Внизу всё горело, а наверху всё ещё шёл фейерверк»; «Как спасётся столько людей? Страшно даже подумать».
Зрители задаются вопросом, почему такое опасное мероприятие не проводилось над водой и как его вообще могли одобрить власти. В сети звучат призывы к расследованию и наказанию организаторов за вопиющее пренебрежение элементарными правилами безопасности.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.