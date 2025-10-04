Появились подробности по туристам, застрявшим на камчатском вулкане

Ранее сообщалось, что в ходе восхождения на Вилючинский вулкан не менее трех альпинистов получили травмы в результате срыва. Пострадавшие оказались неспособны самостоятельно спуститься с горы, в связи с чем спасательные службы приступили к подготовке операции по их эвакуации. Отмечается, что группа не проходила регистрацию в МЧС перед восхождением.