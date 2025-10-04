Ричмонд
Появились подробности по туристам, застрявшим на камчатском вулкане

Два туриста пострадали при восхождении на вулкан Вилючинский в Камчатском крае — они получили травмы верхних и нижних конечностей. Об этом сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

В ходе восхождения на вулкан пострадали двое человек.

Два туриста пострадали при восхождении на вулкан Вилючинский в Камчатском крае — они получили травмы верхних и нижних конечностей. Об этом сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

«У одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — заявили в центре медицины катастроф. Информацию передает ТАСС. Как уточнили в главном управлении МЧС России по региону, на место происшествия направлен вертолет с медицинскими работниками и сотрудниками спасательных служб.

Ранее сообщалось, что в ходе восхождения на Вилючинский вулкан не менее трех альпинистов получили травмы в результате срыва. Пострадавшие оказались неспособны самостоятельно спуститься с горы, в связи с чем спасательные службы приступили к подготовке операции по их эвакуации. Отмечается, что группа не проходила регистрацию в МЧС перед восхождением.

