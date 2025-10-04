Ричмонд
Чиновники опубликовали первые подробности дела с избиением подростка с инвалидностью в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 4 октября). В социальных сетях на днях распространилось видеообращение матери подростка с инвалидностью. Женщина утверждала, что её сын подвергся жестокому избиению в учебном заведении, где он проходил обучение. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и волну возмущения в интернете.

В ответ на это Национальное агентство социальной защиты опубликовало официальную информацию о произошедшем. По данным ведомства, инцидент произошел в специализированном профессиональном техникуме для лиц с ограниченными возможностями, расположенном в Ташкенте.

Как сообщили в агентстве, конфликт возник между двумя несовершеннолетними учащимися. В ходе ссоры один из них — сосед по комнате в общежитии и однокурсник пострадавшего — нанёс ему телесные повреждения.

Пострадавшему подростку была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент он находится под наблюдением специалистов Национального агентства социальной защиты.

По данному факту возбуждено отдельное дело, и ситуация взята на постоянный контроль профильных органов. Также сообщается, что в отношении должностных лиц учебного заведения, допустивших подобное происшествие и не обеспечивших должный уровень контроля, будет дана правовая оценка, и к ним будут приняты соответствующие меры.

Общественность продолжает внимательно следить за развитием этой истории. Многие требуют не только наказания виновных, но и системных решений для защиты прав и безопасности детей с инвалидностью в специализированных учреждениях.