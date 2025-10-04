Министр спорта Нижегородкой области высказался о скандале в школе бокса

По словам Дмитрия Кабайло, инцидент, который произошел в частной школе, был зафиксирован на видео. Министр спорта считает, что отрасль физкультуры и спорта нуждается в дополнительной регламентации, а министерство спорта должно быть наделено контрольно-надзорными функциями. Кроме того, он отметил, что нужно вводить психологические оценки сотрудников, которые работают с детьми.