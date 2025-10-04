Министр спорта Нижегородкой области высказался о скандале в школе бокса

Министр спорта Нижегородкой области Дмитрий Кабайло высказался о скандале в частной школе бокса. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Согласно информации, основатель и тренер в школе бокса домогался к воспитанникам. На данный момент проводится расследование, в следственном комитете завели уголовное дело. Министерство окажет следствию необходимое содействие.
— Как отец спортсмена, я понимаю, какой авторитет имеет тренер. Сам учу сына дисциплине и субординации. Но, когда авторитет тренера используется не в благих намерениях — это нужно искоренять! — высказался Дмитрий Кабайло.
По словам Дмитрия Кабайло, инцидент, который произошел в частной школе, был зафиксирован на видео. Министр спорта считает, что отрасль физкультуры и спорта нуждается в дополнительной регламентации, а министерство спорта должно быть наделено контрольно-надзорными функциями. Кроме того, он отметил, что нужно вводить психологические оценки сотрудников, которые работают с детьми.