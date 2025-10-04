Повестка в армию или ловушка? Мошенники звонят якобы из военкомата

Мошенники пользуются осенним призывом, чтобы обманывать россиян. Как фальшивые военкомы крадут личные данные граждан, раскрыли в полиции.
В России начался осенний призыв, и этим воспользовались телефонные мошенники. Они звонят людям, представляясь сотрудниками военкоматов. Говорят, что хотят уточнить, пришла ли им электронная повестка, предупредили правоохранительные органы.
Если человек говорит, что не получал ее, ему предлагают продиктовать код из СМС. Чтобы якобы отправить документ повторно.
На самом деле этот код дает преступникам доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». Получив персональные данные, злоумышленники могут, например, оформить на вас кредит или микрозайм.
Кроме того, с помощью кода на телефон может быть установлено вредоносное ПО, которое откроет доступ к банковским приложениям.
Мошенники часто используют грубый, приказной тон, чтобы оказать психологическое давление. Или пытаются запугать «административным и даже уголовным наказанием за сам факт неполучения электронной повестки», рассказал россиянин, столкнувшийся с таким аферистом.
Военкоматы не звонят с целью удостовериться, что призывник получил электронную повестку. Будьте бдительны и не сообщайте никакие коды незнакомцам, пишет ТАСС.