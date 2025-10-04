Украл телевизор из квартиры умершей женщины житель Хабаровского района

В селе Ракитное Хабаровского района полиция раскрыла кражу из квартиры умершей женщины. Телевизор пропал вскоре после ее смерти. Родственник погибшей обратился в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Житель села Ракитное рассказал полицейским, что после смерти его сестры из ее квартиры исчез телевизор. Мужчина покупал технику сам и просто дал ее сестре попользоваться. Подозреваемым оказался 48-летний житель соседнего села Гаровка-2. Мужчина уже был судим за кражу и нигде не работал.
«Мужчина знал хозяйку квартиры. Когда ему стало известно, что женщина умерла и в квартире никто не живет, решил воспользоваться моментом. Ночью он забрался в дом через балкон, вынес телевизор и вскоре продал его первому встречному за тысячу рублей. Деньги потратил на личные нужды», — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.
Похищенное имущество нашли и вернули владельцу. В отношении задержанного открыто уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.