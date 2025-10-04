Украл телевизор из квартиры умершей женщины житель Хабаровского района

«Мужчина знал хозяйку квартиры. Когда ему стало известно, что женщина умерла и в квартире никто не живет, решил воспользоваться моментом. Ночью он забрался в дом через балкон, вынес телевизор и вскоре продал его первому встречному за тысячу рублей. Деньги потратил на личные нужды», — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.