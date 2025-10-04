Оставленный на ночь камин уничтожил садовый дом на Южном Урале

Оставленный на ночь камин уничтожил садовый дом в Миассе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
ЧП произошло сегодня ночью в СНТ «Калинушка».
Благодаря очевидцу из опасной зоны была спасена женщина — он проник в дом и вывел хозяйку на свежий воздух. Она не пострадала.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений строение было полностью охвачено огнем. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. метров.
По предварительным данным, причиной пожара стал накал дымовой трубы от оставленного на ночь камина.