Оставленный на ночь камин уничтожил садовый дом на Южном Урале

Пожар ликвидирован на площади 80 кв. метров.

Оставленный на ночь камин уничтожил садовый дом в Миассе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ЧП произошло сегодня ночью в СНТ «Калинушка».

Благодаря очевидцу из опасной зоны была спасена женщина — он проник в дом и вывел хозяйку на свежий воздух. Она не пострадала.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений строение было полностью охвачено огнем. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. метров.

По предварительным данным, причиной пожара стал накал дымовой трубы от оставленного на ночь камина.