МВД раскрыло новые подробности ДТП с четырьмя погибшими под Слуцком

В МВД добавили, что помимо водителя 1979 года рождения в машине Geely также находились двое детей 12 и 16 лет. При этом все они были пристегнуты ремнями безопасности. В ведомстве заявили, что, в связи с этим никто из пассажиров и водитель не пострадали.