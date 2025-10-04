МВД раскрыло новые подробности ДТП с четырьмя погибшими под Слуцком. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Министерства внутренних дел.
В ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось 3 октября, в пятницу, примерно в 20.55 на 94 километре автодороги Р-23 «Минск — Микашевичи». Женщина-водитель 1982 года рождения, находившаяся за рулем авто Audi, в момент выезда с второстепенной дороги не пропустила Geely (подробнее мы писали здесь).
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Audi, а также двое совершеннолетних пассажиров и ребенок скончались на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.
В МВД добавили, что помимо водителя 1979 года рождения в машине Geely также находились двое детей 12 и 16 лет. При этом все они были пристегнуты ремнями безопасности. В ведомстве заявили, что, в связи с этим никто из пассажиров и водитель не пострадали.
