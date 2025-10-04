В Батайске экс-чиновницу заподозрили в превышении должностных полномочий

В Батайске бывшую исполняющую обязанности начальника управления образования заподозрили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СК России по Ростовской области.
По информации следствия, в 2024 году специалист потребовала от подчиненных перевести 170 тысяч рублей предпринимателям по фиктивным договорам. Деньги якобы должны были пойти на ремонт в детских садах, но на самом деле работы не проводились.
Далее средства со счетов предпринимателей были направлены гендиректору фирмы, которая ремонтировала местную гимназию. Таким способом пытались ускорить работы, при этом сам гендиректор должен быть получить имущественную выгоду.
Сейчас по делу продолжаются следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о мере пресечения.
Подпишись на нас в Telegram.