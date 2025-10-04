Сотрудники МЧС эвакуируют альпинистов, сорвавшихся с вулкана на Камчатке

Для работы на местности спасатели задействовали технику.
«К месту происшествия также выдвинулась наземная группировка по спасению на технике высокой проходимости», — сообщается в публикации.
Альпинисты отправились к Вилючинскому вулкану высотой 5300 метров, но во время восхождения минимум три человека сорвались и травмировали руки. Из-за повреждений самостоятельно спуститься они не смогли. На помощь им отправились спасатели.
До этого на Урале потерялся путешественник, который вместе с группой отправился на Конжаковский Камень, чтобы собрать кедровые шишки. Во время похода он отстал от товарищей и скрылся в лесу, после этого его никто не видел.
Спустя несколько дней его нашли. Он сам вышел на дорогу в 20 метрах от лагеря. Состояние туриста оценили как средней степени тяжести и передали врачам.