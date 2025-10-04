Одну из своих жертв ангарский маньяк Попков зарубил ремонтным топориком

Ранее агентство писало, что известный на всю страну ангарский маньяк Михаил Попков признал вину еще в двух жестоких убийствах женщин в 2008 году. В настоящее время душегуб ожидает приговора по другому уголовному делу — о расправе над школьной уборщицей в 2011 году. Маньяк в основном орудовал на территории Ангарска и Иркутска. На счету душегуба теперь как минимум 87 жертв и 90 преступлений. В ноябре 2023 года Ленинским районным судом Иркутска серийному убийце был оглашен уже четвертый приговор. 59-летнего заключенного признали виновным в трех убийствах. На заседаниях суда Михаил Попков раскрыл жуткие подробности трех последних убийств. Стоит отметить, что маньяк не называет точных причин конфликта с женщинами, после близости с которыми вспыхивали ссоры с фатальным исходом. Напомним, что маньяк уже отбывает два пожизненных срока, на его счету десятки убийств женщин.