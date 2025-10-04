Ангарский маньяк убил жертву топориком для ремонта в квартире дочери

Появились подробности дела. На допросе маньяк рассказал, что зимой 2011 года приобрел квартиру, оформленную на его дочь. В то время он был сотрудником частного охранного предприятия. После рабочих смен он ездил в новую квартиру делать ремонт, для чего брал с собой рюкзак. В нем были небольшой топорик и ацетон. Именно топор стал орудием убийства. Информацию КП-Иркутск подтвердил старший следователь Следственного отдела по Ангарску СУ СКР по Иркутской области Евгений Рожин, который вел дело Попкова.