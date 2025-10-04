Ангарский маньяк убил жертву топориком для ремонта в квартире дочери

Этим летом Ангарский городской суд вынес очередной приговор самому кровавому маньяку России Михаилу Попкову. В мае 2011 году экс-милиционер встретил в парке 36-летнюю школьную уборщицу. В этот момент душегуб ехал на велосипеде. Из-за грубой со стороны незнакомки фразы он вышел из себя, достал из рюкзака топорик, подкрался сзади и напал. Убийца душил ее, наносил удары по голове, а затем перенес тело в заброшенную водонапорную башню и поджег.
Появились подробности дела. На допросе маньяк рассказал, что зимой 2011 года приобрел квартиру, оформленную на его дочь. В то время он был сотрудником частного охранного предприятия. После рабочих смен он ездил в новую квартиру делать ремонт, для чего брал с собой рюкзак. В нем были небольшой топорик и ацетон. Именно топор стал орудием убийства. Информацию КП-Иркутск подтвердил старший следователь Следственного отдела по Ангарску СУ СКР по Иркутской области Евгений Рожин, который вел дело Попкова.
Напомним, покидать малую родину и возвращаться в Торбеевский централ ангарский маньяк, судя по всему, не хочет. Экс-милиционер сознался в «новой» расправе. На этот раз в воспоминаниях душегуба всплыли события 17-летней давности. Попкову предъявили обвинение в двойном убийстве по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В Следкоме Приангарья заведено уголовное дело. Прокуратура региона контролирует расследование.