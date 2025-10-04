17 ландшафтных и 11 техногенных пожаров потушили в Ростовской области

По данным ведомства, в течение суток зафиксировали 11 техногенных возгораний, в ходе тушения одного из которых спасли человека. Произошло 17 возгораний сухой растительности. Кроме того, на дорогах ликвидировали последствия шести ДТП, во время этой работы спасли четырех человек.