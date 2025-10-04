17 ландшафтных и 11 техногенных пожаров потушили в Ростовской области

В Ростовской области за сутки 3 октября потушили техногенные и ландшафтные пожары, также спасатели работали на местах дорожных аварий. Статистику привели в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, в течение суток зафиксировали 11 техногенных возгораний, в ходе тушения одного из которых спасли человека. Произошло 17 возгораний сухой растительности. Кроме того, на дорогах ликвидировали последствия шести ДТП, во время этой работы спасли четырех человек.
Всего на местах происшествий задействовали 350 спасателей и 85 единиц техники.
Также в МЧС рассказали о погоде на сегодня, 4 октября. День должен пройти с переменной облачностью, без существенных осадков. Ветер прогнозируют восточный и юго-восточный 7−12 м/с, местами с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит +18−23 градуса. В отдельных территориях сохранится пожароопасность.
