Прокурор уволен и помещен под арест после пьяного ДТП в Усть-Каменогорске

Кроме того, постановлением специализированного суда по административным правонарушениям от 3 октября 2025 года Пан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 608 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) КоАП, и подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.