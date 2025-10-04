Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор уволен и помещен под арест после пьяного ДТП в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 4 октября. КазТАГ — Прокурор Вилори Пан уволен и помещен под арест после пьяного ДТП в Усть-Каменогорске, передает корреспондент агентства. "Прокуратура…

«Прокуратура Восточно-Казахстанской области информирует, что за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, прокурор отдела прокуратуры города Усть-Каменогорск Пан В. Б. в соответствии с законом РК “О правоохранительной службе” уволен из органов прокуратуры с лишением классного чина “юрист 1 класса”, — сообщила пресс-служба прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, постановлением специализированного суда по административным правонарушениям от 3 октября 2025 года Пан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 608 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) КоАП, и подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Согласно распространенной ранее информации, Пан в состоянии опьянения врезался в фонарный столб.