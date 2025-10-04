Ричмонд
14-летний байкер врезался в «Лексус» в поселке Железнодорожный

Пострадали оба: водитель и его 13-летний пассажир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 3 октября, около 19 часов 30 минут, в поселке Железнодорожный Усть-Илимского муниципального округа произошла авария. На перекрестке улиц Гагарина и Первопроходцев столкнулись 14-летний байкер и автомобиль марки «Лексус». При выезде на главную дорогу подросток не предоставил преимущество иномарке.

С места ДТП водитель и его 13-летний пассажир были доставлены в больницу с травмами. Шлем на пассажире в момент аварии отсутствовал.

Спустя 10 минут в поселке Жигалово водитель машины «Тойота Корона» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в двигающийся навстречу мотоцикл «Рейсер». За рулем был 14-летний школьник. Парня госпитализировали.

По обоим фактам назначены проверки. Родителей ждут штрафы.