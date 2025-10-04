Ричмонд
Силовики задержали сотрудника налоговой службы при получении 30 тысяч долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 4 октября). Очередная попытка «заработать на земле» закончилась для чиновника наручниками. Оперативники Службы государственной безопасности пресекли аферу, в которой оказался замешан сотрудник налоговой службы и его младший брат.

Как сообщили в СГБ, старший инспектор отдела поддержки предпринимательства и обслуживания Ферганского областного управления Государственной налоговой службы предложил гражданину «ускорить» процесс оформления участка земли — разумеется, не бесплатно.

За 30 000 долларов он пообещал оформить на имя покупателя 48 соток сельскохозяйственной земли, расположенной в Ферганском районе. Этот участок, к слову, был передан в аренду его младшему брату на 30 лет через электронный аукцион ещё в 2023 году.

Сделку инспектор планировал провести «через знакомых на высоких должностях», однако схема развалилась в тот момент, когда вмешались силовики.

В ходе совместной операции сотрудников Службы госбезопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями сотрудник налоговой был задержан с поличным при получении всей суммы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество). Сейчас ведётся следствие.