Силовики задержали сотрудника налоговой службы при получении 30 тысяч долларов

Как сообщили в СГБ, старший инспектор отдела поддержки предпринимательства и обслуживания Ферганского областного управления Государственной налоговой службы предложил гражданину «ускорить» процесс оформления участка земли — разумеется, не бесплатно.
За 30 000 долларов он пообещал оформить на имя покупателя 48 соток сельскохозяйственной земли, расположенной в Ферганском районе. Этот участок, к слову, был передан в аренду его младшему брату на 30 лет через электронный аукцион ещё в 2023 году.
Сделку инспектор планировал провести «через знакомых на высоких должностях», однако схема развалилась в тот момент, когда вмешались силовики.
В ходе совместной операции сотрудников Службы госбезопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями сотрудник налоговой был задержан с поличным при получении всей суммы.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество). Сейчас ведётся следствие.