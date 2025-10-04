Силовики задержали сотрудника налоговой службы при получении 30 тысяч долларов

За 30 000 долларов он пообещал оформить на имя покупателя 48 соток сельскохозяйственной земли, расположенной в Ферганском районе. Этот участок, к слову, был передан в аренду его младшему брату на 30 лет через электронный аукцион ещё в 2023 году.